Kaldırımı tel örgüyle kapattılar - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu öğrenince kaldırım dahil yola tel örgü çekmeye başladı.

BELEDİYEYE DE DOĞRULATTILAR

Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi, bina inşa edilirken müteahhittin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor.

"BURASI BİZİM HAKKIMIZ"

Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, "2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik. Sitemize ait olan yeri alacağız herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak" dedi.