Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde yer alan bazı sokak kaldırımları, adeta atıklardan geçilmiyor. Mahalleliler tarafından bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları, kaldırımı kullanmak isteyen vatandaşları zora sokuyor. Bazı noktalarda adeta kaldırımı kesen atıklar, gündüz vakti görenleri hayrete düşürüyor. Sokaklarda çöp kutusu bulunmadığını belirten mahalleliler, ortaya çıkan çirkin görüntülere karşı gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkililere sesleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor - Son Dakika

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