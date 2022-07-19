Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor

19.07.2022 14:54
Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklardaki kaldırımlara bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan bazı sokaklardaki kaldırımlara bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde yer alan bazı sokak kaldırımları, adeta atıklardan geçilmiyor. Mahalleliler tarafından bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları, kaldırımı kullanmak isteyen vatandaşları zora sokuyor. Bazı noktalarda adeta kaldırımı kesen atıklar, gündüz vakti görenleri hayrete düşürüyor. Sokaklarda çöp kutusu bulunmadığını belirten mahalleliler, ortaya çıkan çirkin görüntülere karşı gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkililere sesleniyor. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Mahallede ortasına konulan onlarca arı kovanı görenleri şaşırttı Mahallede ortasına konulan onlarca arı kovanı görenleri şaşırttı Tarihi bölge tatilin bitmesiyle boş kaldı Tarihi bölge tatilin bitmesiyle boş kaldı
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement