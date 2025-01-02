Kalkan Balığı Fiyatları Yükseliyor

Yerel

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinoplu Balıkçı Ömür Karaahmetoğlu, "Kalkan balıkları 2 kilogramdan 8 kilograma kadar var. Kilogramı bin 200 lira. 8 kilogramı aşağı yukarı 9 bin 600 liraya denk geliyor. Emekli alamaz" dedi.

Sinop açıklarında avlanan 3- 8 kiloluk kalkan balıkları kilogramı bin 200 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların kalkan balığını alacak güçlerinin olmadığını söyleyen balıkçı Ömür Karaahmetoğlu, şöyle konuştu:

"Kalkan balıklar 2 kilogramdan 8 kilograma kadar var. Kilogramı bin 200 lira. 8 kilogramı aşağı yukarı 9 bin 600 liraya denk geliyor. Emekli alamaz. İlerleyen günlerde fiyatlar daha da düşecek. Bu sene çeşitler bol. Zargana, istavrit, hamsi 150 lira. Şu an kalkan balığını herkes alamıyor genellikle büyük şehirlere gönderiyoruz."

"Ekonomi bitti, sıfır"

Balıkçı tezgahına gelen Fahri Kaya; "Emekli adamız. Biz bunu alamayız. Bizim alacağımız anca istavrit. Hamsiyi bile zor alırız. Sağ olsun buradaki balıkçı arkadaşımız yardımcı oluyor da, arada sırada balık alıyoruz. Yoksa halimiz zor. Kolay değil" dedi.

Hüseyin Keskin ise; "Bize pahalı geliyor. Maaş yetmiyor zaten. Biraz kira gelirimiz var. Ondan başka da bir şey yok. Emekli maaşıyla kalkan balığı alamayız. Ekonomiden de memnun değiliz. Ekonomi bitti, sıfır" diye konuştu.