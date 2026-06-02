Kalp Krizi Geçiren Kadına Dağda Kurtarma

Siirt'in Eruh ilçesindeki Cirav Dağı'nda süt sağarken kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Meryem D., sarp kayalıklar ve geçit vermez yollar nedeniyle katır sırtında ambulansın ulaşabildiği yerde sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Cirav Dağı bölgesinde hayvancılıkla uğraşan 55 yaşındaki Meryem D., süt sağdığı sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile coğrafi şartlara hakim olan Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Ancak dağ yollarının geçit vermez yapısı nedeniyle ambulans dağın alt yamacında kaldı ve daha fazla ilerleyemedi. ERKUT ekibi, dik yamaçları ve sarp patikaları aşarak zorlu doğa şartlarında 3 kilometre yürüyüp rahatsızlanan kadına ulaştı. Dağ başında yapılan ilk müdahalenin ardından, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle kadın katır sırtında ambulansla bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırılarak Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - SİİRT