Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa

05.04.2022 12:23
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa

Samsun 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli iken kalp krizi sonucu vefat eden Ziraat Yüksek Mühendisi Demet Aynan ismi konferans salonuna verildi.

Samsun 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli iken kalp krizi sonucu vefat eden Ziraat Yüksek Mühendisi Demet Aynan ismi konferans salonuna verildi.

24 Haziran 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Demet Aynan'ı kurum müdürü ve arkadaşları unutmadı. İlçe müdürlüğünde bulunan konferans salonuna adı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "Hayatının baharında kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Demet Aynan'ın ismini konferans salonuna verdik. Acımız hale dünkü gibi duruyor. Herkes tarafından sevilen, çok iyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa

YORUMLAR
500
Emet'te 'Küreci elması' projesi Emet'te 'Küreci elması' projesi Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı Şaphane'de çiftçilere 640 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kalp Krizi, Hisarcık, 19 Mayıs, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa - Son Dakika


Son Dakika
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement