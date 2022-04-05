Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mühendise vefa - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli iken kalp krizi sonucu vefat eden Ziraat Yüksek Mühendisi Demet Aynan ismi konferans salonuna verildi.

24 Haziran 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Demet Aynan'ı kurum müdürü ve arkadaşları unutmadı. İlçe müdürlüğünde bulunan konferans salonuna adı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "Hayatının baharında kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Demet Aynan'ın ismini konferans salonuna verdik. Acımız hale dünkü gibi duruyor. Herkes tarafından sevilen, çok iyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - SAMSUN