Kalp Şeklindeki Patates İlgi Çekti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pazardan patates alan bir vatandaşın seçtiği ürünler arasında kalp şeklindeki patates dikkat çekti.

Sarıgöl'de yaşayan Ramazan Karahan, evinin ihtiyaçlarını almak için çarşı pazarına gitti. Tezgahtaki patatesleri seçtiği sırada oldukça iri ve kalp şeklinde olan patatesi fark eden Karahan, ilginç şekli nedeniyle onu da diğer patateslerle birlikte satın aldı.

Karahan, "Bizim buralara genelde Ödemiş patatesi gelir, sürekli alırız. Zaman zaman böyle ilginç şekilli olanlara rastlıyoruz ama oldukça nadir oluyor" dedi.

Kalp şeklindeki patatesi gören vatandaşlar ise meraklarını gidermek için ürünü yakından inceleyerek fotoğrafını çekti. - MANİSA