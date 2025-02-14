Kambur Balina Kanocuya Saldırdı

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Şili'nin güney kıyılarında kambur balina, bir kanocuyu önce ağzına aldı, sonra suya geri bıraktı. Korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Punta Arenas kasabası açıklarında dev bir kambur balina, kanocu Adrian Simancas'ı yakaladı. O anlar diğer kanodaki babasının kamerasına yansırken, kambur balina daha sonra Simancas'ı suya geri bıraktı. Simancas, "Kaldırıldığımı hissettim ama dalga olamayacak kadar güçlüydü. Suyun altına girdim ve yutulduğumu sandım. Bittiğimi, öldüğümü düşündüm. Orada 3 saniye geçirdim" dedi. Adrian Simancas'ın babası Dell Simancas ise, "Kamerayı açtım ve arkamda bir dalganın gürültülü bir şekilde çarptığını duydum. Döndüğümde hiçbir şey göremedim. Bu yüzden gerçek anlamda korku duyduğum tek an buydu. Çünkü Adrian'ı 3 saniye boyunca göremedim. Sonra aniden kano olmadan fırladı ve 1 saniye sonra kano ortaya çıktı ve ardından yüzgecini gördüm" ifadelerini kullandı. - SANTİAGO