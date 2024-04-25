Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi.

Kamerunlu Narcisse Notuom Defo, Bandırma İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, İslam dinine dair açıklamalarda bulundu. Pehlivan, İslam'ın Allah katında yegane din olduğunu vurgulayarak, Defo'nun yaklaşık 2 milyar Müslüman kardeşiyle birlikte olduğunu belirtti.

Defo'ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve "Dinim İslam" kitapları da hediye edildi. Merasim, İlçe Müftüsü Pehlivan'ın yaptığı dua ve ihtida belgesinin takdimiyle sona erdi. - BALIKESİR