Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu

Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi. Defo'ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve 'Dinim İslam' kitapları da hediye edildi.

25.04.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Müslüman olan Kamerunlu Narcisse Notuom Defo için ihtida merasimi düzenlendi.

Kamerunlu Narcisse Notuom Defo, Bandırma İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, İslam dinine dair açıklamalarda bulundu. Pehlivan, İslam'ın Allah katında yegane din olduğunu vurgulayarak, Defo'nun yaklaşık 2 milyar Müslüman kardeşiyle birlikte olduğunu belirtti.

Defo'ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve "Dinim İslam" kitapları da hediye edildi. Merasim, İlçe Müftüsü Pehlivan'ın yaptığı dua ve ihtida belgesinin takdimiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir, Bandırma, Yerel, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:15:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kamerunlu Narcisse Notuom Defo Müslüman Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement