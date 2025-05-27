Kami Rita\'nın Everest\'teki 31. Tırmanışı

Nepalli Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest'e 31. tırmanarak bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Nepal'de 55 yaşındaki şerpa Kami Rita, geçtiğimiz cumartesi günü Everest'e 31. tırmanışını gerçekleştirdi. Yetkililer, neredeyse her yıl Everest'e tırmanan Kami Rita'nın dünyanın en yüksek noktası olan 8 bin 849 metre yüksekliğe ulaştığını, bir kez daha kendi rekorunu kırdığını ifade etti.

Everest'e ilk kez 1994 yılında tırmanan Kami Rita, yetkililerin çeşitli nedenlerle dağı tırmanışçılara kapattığı 3 yıl hariç her yıl Everest'e tırmandı.

Everest'e 8 binden fazla kişi tırmandı

Yeni Zelandalı Sir Edmund Hillary ve şerpa Tenzing Norgay tarafından ilk kez 1953 yılında tırmanılan Everest Dağı'na bugüne kadar 8 binden fazla kişi tırmanış gerçekleştirdi. Kami Rita'dan sonra bir diğer şerpa Pasang Dawa, 29 tırmanışla Everest'e en çok tırmanan kişi oldu. Şerpa olmayan tırmanıcılar arasındaki rekor, 19 tırmanışla İngiliz rehber Kenton Cool'a ait.

Nepal'in dağlık kesiminde özellikle Himalayalar'da yaşayan yerlilere "şerpa" adı veriliyor. - KATMANDU