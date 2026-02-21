Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı - Son Dakika
Son Dakika

Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı\'nın idaresini devraldı
21.02.2026 23:28
Suriye Sivil Havacılık İdaresi, Haseke vilayetindeki Kamışlı Havalimanı'nın yönetimini terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den devralındığını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık İdaresi, Haseke vilayetindeki Kamışlı Havalimanı'nın yönetimini terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den devraldı. Havalimanı idaresindeki söz konusu değişim, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşma kapsamında gerçekleştirildi.

SURİYE HÜKÜMETİ RESMEN DEVRALDI

Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, kurumun bazı yetkililerinin havalimanına ziyaret düzenleyerek saha incelemesi yaptığı belirtildi. Ziyaret sırasında operasyonel, teknik ve idari durumun gözden geçirildiği ve havalimanının uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun şekilde yeniden işletilmesi için mekanizmaların görüşüldüğü bildirildi.

"ÖNEMLİ BİR KURUMSAL ADIM"

Suriye Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Omar Hosari sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayolu yönetimlerinin devlet çatısı altında birleştirilmesi ve havalimanlarının en yüksek uluslararası güvenlik ve verimlilik standartlarına uygun şekilde işletilmesini sağlamak yolunda önemli bir kurumsal adım" ifadelerini kullandı.

Hosari ayrıca Kamışlı Havalimanı'nın devralınmasıyla eş zamanlı olarak Deyrizor Havalimanı'nda rehabilitasyon çalışmalarının da hızla devam ettiğini, her iki havalimanının operasyonel hazır hale getirilmesi için yoğun çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Hosari, "Hedefimiz, Kamışlı ve Deyrizor havalimanlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açarak, bu bölgelerdeki vatandaşlara hizmet sunmak ve Suriye genelinde sivil havacılık sektörünün istikrarını ve bağlanabilirliğini güçlendirmektir" dedi.

Ayrıca Suriye resmi haber ajansı SANA, 8 Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin 8 Şubat tarihinde, havalimanının yönetiminin devredilmesi konusunda görüşmek üzere SDG'li temsilcilerle bir araya geldiğini yazdı.

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, Suriye, Yerel, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı - Son Dakika
