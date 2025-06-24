Kamu İşçileri Geçim Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Kamu İşçileri Geçim Mücadelesi Veriyor

Kamu İşçileri Geçim Mücadelesi Veriyor
24.06.2025 11:53
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Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi sürecinde adil çözüm talep ediyor ve ekonomik zorluklara dikkat çekiyor.

Demiryol-İş Sendikası Karabük Temsilcisi Özkan Zıvgaoğlu, 2025-2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, kamu işçilerinin ekonomik şartlar karşısında zorlandığını belirterek, hükümetten sürecin çözüm odaklı ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etti.

Karabük'te iş yerleri önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Zıvgaoğlu, görüşmelerin gecikmeli ilerlediğini ve sunulan teklifin çalışanların beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

"Toplu iş sözleşme sürecinde çalışanlar olarak sosyal diyalog, şeffaflık ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik," diyen Zıvgaoğlu, "Ancak geçen üç ay boyunca masaya herhangi bir teklif sunulmaması bizlerde hayal kırıklığı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığını söyleyen Zıvgaoğlu, işçilerin geçim mücadelesi verdiğini, barınma, beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçların dahi karşılanmakta güçlük çekildiğini belirtti.

"Birçok arkadaşımız maaşıyla ayı tamamlayamıyor. Kiralar ve faturalar yükseldi, çocukların okul masrafları artıyor. Geçim sıkıntısı artık yalnızca ekonomik değil, sosyal bir mesele haline gelmiş durumda" dedi.

"Kamu hizmetinin temel taşı işçidir"

Kamu işçilerinin ülkenin üretim gücünü oluşturduğunu vurgulayarak, çalışanların özverili gayretleriyle kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü dile getiren Zıvgaoğlu,

"Kamu çalışanlarının emeği, sosyal düzenin temel direğidir. Bu sürecin yalnızca işçileri değil, tüm toplumu etkileyen bir yönü vardır. Sosyal barışın korunması için ortak bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Hükümet yetkililerine seslenen Zıvgaoğlu, görüşme sürecinin daha fazla uzatılmadan işçi taleplerini dikkate alan bir anlayışla tamamlanması gerektiğini belirtti.

"Emekçiler olarak üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi beklentimiz, sosyal devletin gereği olarak adil ve kabul edilebilir bir teklifin bir an önce sunulmasıdır" diyerek çağrısını yineledi.

Zıvgaoğlu, açıklamasının sonunda diyalog çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

"Bugün iş yerlerimizin önünde sesimizi duyuruyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Arzumuz sürecin daha da gerilmeden, ortak akılla, uzlaşma içinde sonuçlanmasıdır. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret ve güvenceli bir gelecek talebimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kamu İşçileri Geçim Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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