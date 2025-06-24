Kamu İşçileri Zam Oranlarını Protesto Etti

Haber: Ayşegül BAYLAM/ Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(KARABÜK - SAMSUN)- Yol-İş Sendikası Samsun ve Karabük Şubesi 2025-2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işçisine önerilen zam oranlarını protesto etti.

Yol İş Sendikasına bağlı işçiler, Karabük'te İl Özel İdare binası önünde, Samsun'da ise Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu işçisine önerilen zam oranlarını protesto etti.

Yol İş Sendikası 2 Nolu Şube İş Yeri Baş Temsilcisi Batuhan Berker Şensoy, 2025–2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme sürecinde hükümet tarafından sunulan zam teklifine tepki göstererek, "Bu teklifinizi, bırakın kabul etmeyi, masaya getirmeyi bile saygısızlık" dedi.

Şensoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada kamuda çalışan işçiler olarak, 2025-2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşme sürecimizde, hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı, tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada, iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır: Kamu Toplu İş Sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloga dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz, işçinin sesine sırtınızı döndünüz.

Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Biz bu ülkenin üretim gücüyüz, binlerce çalışan kamu işçisiyiz, görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksamadan sürmektedir."