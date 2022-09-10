Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek - Son Dakika
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Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek

10.09.2022 09:20

Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili Genelgeye kamu kurum ve kuruluşları, çalışanlarının emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgeleri 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden SGK'ya aktarabilecek.

Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2022/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP'ın, söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü belirtildi.

BELGELER, 15 KASIM'DAN İTİBAREN HİTAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgilerin HİTAP'a eksiksiz ve güncel biçimde aktarılması, emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilmesi ifade edildi.

İSTİNALAR HARİÇ MAİL GÖNDERİMİNE SON VERİLECEK

Ayrıca, Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilmesi ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP'ta yer alan bu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.

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Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek - Son Dakika

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