Kamyonla ticari araç çarpıştı: 1 ölü

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyonla, ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bu akşam saat 20.30 civarında Eynesil merkez giriş kavşağında gerçekleşti.

Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan D. K. yönetimindeki kamyon ile Trabzon İstikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan Ercan Gül, yönetimindeki 28 TB 667 plakalı araç Eynesil'in şehir merkezinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ercan Gül, yönetimindeki araç yaklaşık 100 metre savrularak bariyerlere çarptı. Araç içerisinde sıkışan Ercan Gül'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri itfaiye ekipleri çağrıldı. Ticari araç sürücüsü kazanın etkisiyle sıkıştığı araç içerisinden Uzun uğraşlar sonucunda araç içerisinde çıkarılan Gül., ilk müdahalenin ardından Eynesil Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 34 yaşındaki Ercan Gül hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis çok yönlü çalışmalara başladı.