Kamyonun Çarptığı 87 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun Çarptığı 87 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

18.06.2026 23:03
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Çelebi'de geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Çelebi ilçesinde meydana gelen kazada,  geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelebi ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (31) idaresindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, 87 yaşındaki kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından sürücü M.Y. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çelebi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamyonun Çarptığı 87 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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