Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi

23.04.2022 17:58
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Kandilli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen resim yarışmasına katılan öğrencilere hediyeler verdi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Kandilli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen resim yarışmasına katılan öğrencilere hediyeler verdi.

Kandilli Beldesi'nde ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Kandilli belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende İstiklal Marşı söylendi, anıta çelenk konuldu. Öğrencilerin tören de çeşitli dans gösterileri yapıp şiir okudu, geleneksel sandalye kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıması, bez kapmaca oyunları oynandı ve geri dönüşüm defilesi gerçekleştirdi. Öğrencilerin performansları törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kandilli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu "Hayalindeki Kandilli" resim yarışmasını kazanan isimler ve hediyeleri takdim edildi. Törende ilkokul kategorisinde birinci olan İpek Beyza Çelikbilek'e tablet, ikinci Sahra Gündoğdu'ya 500 TL'lik kırtasiye çeki, üçüncü Emirhan Sezen'e 300 TL'lik kırtasiye çeki, Ortaokul kategorisinde birinci Cemre Demirel'e tablet, ikinci Enes Görmüş'e 500 TL'lik kırtasiye çeki, üçüncü Deniz Görmüş'e 300 TL'lik kırtasiye çeki verildi. Kandilli Belediyesi tarafından yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Çocuklarımız geleceğe bizden daha iyi bakıyorlar"

Törende konuşan Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, belediye olarak düzenledikleri resim yarışmasında çocukların geleceğe umutla baktığını gördüğünü ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: " Bugünün yıldızı çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Bizlere bugünleri hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bugüne kadar vatana ve millete hizmet etmiş olan gazilerimize ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kandilli Belediyesi olarak 23 Nisan münasebeti ile çocuklarımızın hayallerini canlandırmalarını istedik. Biliyorsunuz ki hayatta her şey hayal etmek ile başlıyor. Fatih Sultan Mehmet hayal etti, İstanbul'u aldı. Mustafa Kemal Atatürk hayal etti, yeni bir ülke kurdu. Burada bulunan çocuklarımızda hayal ederek, önümüze güzel bir gelecek kuracaklar. Yarışmamızda hayallerindeki Kandilli'yi görmek istedik. Gördüğüm resimler beni sevindirdi. Geleceğe bizden çok daha güzel bakıyorlar. Yarışmamıza katılarak, medeni cesaret gösteren tüm çocuklarımızı kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum."

Törene Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı. - ZONGULDAK

Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kandilli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi - Son Dakika


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