Kano Faciası: Litvanyalı Turistin Bacağı Kesildi - Son Dakika
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Kano Faciası: Litvanyalı Turistin Bacağı Kesildi

Kano Faciası: Litvanyalı Turistin Bacağı Kesildi

Avustralya'da kano yaparken düşen turist, akıllı saat sayesinde kurtarıldı ancak bacağı kesildi.

25.11.2024 16:20
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Avusturalya'da Franklin Nehri'nde kano yaptığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağı kayalıklara sıkışan Litvanyalı turist, kullandığı akıllı saatin yardım çağrısı göndermesi sonucu 20 saatlik operasyonun ardından bacağı kesilerek kurtarıldı.

Avusturalya'yı ziyaret eden 65 yaşındaki Litvanyalı turistin Tazmanya eyaletindeki Franklin Nehri'nde yaptığı kano macerası kötü bitti. Arkadaşlarıyla birlikte kano yapan turist, dengesini kaybederek suya düştü. Suda sürüklenmesi sonucu bacağı kayalıklara sıkışan turist bölgede mahsur kaldı. turistin kullandığı akıllı saatin 1 saat sonra acil yardım sinyali göndermesinin ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Litvanyalı turist için başlayan zorlu kurtarma operasyonu 20 saat sürdü. Turistin bacağının kesilmesine karar veren ekipler, uzun uğraşlar sonucu turisti kurtarmayı başardı. Sol bacağı kesilerek kurtarılan turistin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Turistle birlikte kano yapan 10 arkadaşı bölgeden uzaklaştırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - CANBERRA

Kaynak: İHA

Avustralya, Teknoloji, 3-sayfa, turist, Dünya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kano Faciası: Litvanyalı Turistin Bacağı Kesildi - Son Dakika

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