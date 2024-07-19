Kanser hastası genç için sürpriz doğum günü eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Kanser hastası genç için sürpriz doğum günü eğlencesi düzenlendi

Kanser hastası genç için sürpriz doğum günü eğlencesi düzenlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kanser hastası olan Turgay Sevda'nın 21. doğum günü için arkadaşları ve mahalleli tarafından sürpriz bir eğlence düzenlendi. Eğlenceye müzisyenler ve organizasyon firmaları da destek verdi. Turgay Sevda'ya moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, oyun havaları eşliğinde dans edildi ve doğum günü pastası kesildi.

19.07.2024 11:14
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 21 yaşına giren kanser hastası Turgay Sevda'ya moral için arkadaşları ve mahalleli sürpriz bir doğum günü eğlencesi düzenlerdi.

Yakalandığı kanser hastalığında son evresine girdiği belirtilen "Tugi" lakaplı Turgay Sevda'ya, ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ve arkadaşları, doğum gününü kutlamak için bir eğlence düzenledi. Müzik tutkunu Turgay için, Ersen Perçin öncülüğünde organize edilen eğlenceye, bazı müzisyenler ve organizasyon firmaları da destek verdi.

"Moral vermek istedik"

Turgay Sevda'ya moral vermek için Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğlenceye, çok sayıda mahalle sakini katıldı. Eğlenceyi düzenleyenlerden biri olan Ersen Perçin, Turgay Sevda'nın doğum gününü kutlayarak moral vermek istediklerini ve bu nedenle böyle bir eğlence organize ettiklerini vurgulayarak, "Bu eğlenceye katkı veren herkese teşekkür ederiz. Bu eğlence sonrasında, Tugi'ye doğum günü hediyesi olarak en çok istediği orgu hediye edeceğiz" dedi.

Birçok müzisyenin sahne aldığı doğum günü eğlencesinde, mahalleli ve Turgay, çalınan oyun havaları eşliğinde oynadı. Eğlencede, 21 yaşına giren Turgay Sevda'nın doğum günü pastası da kesildi. Perçin ve eğlenceye destek verenler, katılan herkese teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanser hastası genç için sürpriz doğum günü eğlencesi düzenlendi - Son Dakika

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