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Kanser hastasına bypass, şifa oldu - Son Dakika

Kanser hastasına bypass, şifa oldu

27.01.2022 10:12
Kanser hastasına bypass, şifa oldu

Yaptırdığı tahlilde kan değerleri kötü çıkan, tetkiklerin ardından kanser tanısı koyulup ameliyatla midesi alınan, kısa bir süre sonra da kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Mustafa Kemal Kural, ölüme adeta kafa tuttu.

Yaptırdığı tahlilde kan değerleri kötü çıkan, tetkiklerin ardından kanser tanısı koyulup ameliyatla midesi alınan, kısa bir süre sonra da kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Mustafa Kemal Kural, ölüme adeta kafa tuttu. Kriz geçirince kaldırıldığı Kent Hastanesinde bypass ameliyatı yapılan Kural bir sağlık sorunundan kurtulmanın mutluluğunu yaşarken, Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Hastamız ara vermek zorunda kaldığı kemoterapiye yeniden başlayacak, ardından radyoterapi görecek. Bu tedaviler için sağlam kalp işlevlerine sahip olmak çok önemli" dedi.

İzmir'de yaşayan ikisi de banka emeklisi iki çocuk bir torun sahibi Asuman- Mustafa Kemal Kural çifti pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl Kuşadası'ndaki yazlıklarına taşındı. Hiçbir fiziksel yakınması olmamasına karşın Mustafa Kemal Kural kontrol için kan tahlili yaptırdı. Ancak tahlili sonuçları kötü çıktı. Gittikleri doktor, kan değerleri oldukça düşük çıkan Kural'ı genel bir kontrol için çeşitli branşlardaki uzmanlara yönlendirdi. Bankacı çift ileri tetkikler için Kent Hastanesine başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ethem Tankurt tarafından yapılan endoskopide, yemek borusunun mideye girişinde yara saptandı. Bunun masum bir durum olmadığını belirten Tankurt, hastaya ameliyat olması gerektiğini söyledi. Nitekim Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Ersin tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilen ameliyatla Kural'ın midesinin tamamı alındı. Lenf bezi ve yağ dokusunda metastaz saptandı. Ameliyat süreci ve nekahat dönemi geçtikten sonra Kural, Kent Onkoloji Merkezine başvurdu, Prof. Dr. Bülent Karabulut tarafından tedaviye alındı ve kemoterapiye başlandı. Ancak 2. kür kemoterapi aldıktan iki gün sonra Kural kalp krizi geçirdi. Daha önce 2 kalp damarına stent yerleştirilen Kural, Kent Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Uzm. Dr. Afat Gafarova tarafından acil anjiyo yapılan Kural'ın tam tıkalı damarı geçici olarak açılırken, anjiyoya uygun olmayan diğer damarlarındaki ciddi darlıklarından dolayı erken dönemde bypass olması gerektiği söylendi. 3 gün süresince kalp destek tedavileriyle ameliyata hazır hale getirilen Kural, 30 Aralık günü Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından bypass ameliyatına alındı. Kural'ın tıkalı 2 damarı da değiştirildi. Kural 8. günde şifayla taburcu edildi.

"Allah 3.'yü göstermesin"

Eşinin mide kanseriyle ilgili hiçbir belirti göstermediğini, fiziksel bir yakınması olmadığını belirten Asuman Kural, yaşadıkları süreç ile ilgili şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle şehirden uzakta, izole yaşıyorduk. Ancak kontrol amaçlı yapılan kan tahlilinin sonuçları kötü çıkınca doktorumuz eşimin başka uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Eşimin yıllardan beri kronik hastalıkları var. Şeker hastası, kronik bronşiti var, sağ gözü hiç görmüyor, sol gözü yüzde 30 görüyor. Yapılan tetkiklerde böbreklerinin de yüzde 41 çalıştığı söylendi. Bunlarla yaşıyordu. Endoskopi yapılınca kanser olduğu ortaya çıktı. Kemoterapi sürecinde bu kez kalp krizi geçirdi. Mide ameliyatı ve kemoterapi gibi tedavilerimizin yapıldığı Kent Hastanesine kalp krizi geçirip geldiğimizde, bypass olması gerektiği söylendi. Ama çevremizden yaşı, çeşitli hastalıkları yüzünden ameliyat olmasın diye ciddi baskı gördük. Ancak bu ameliyatı yaptırmazsak durumun daha riskli olacağı kesindi. Çocuklarımızla birlikte ameliyatı kabul ettik, doktorumuza güvendik. Eşim bu sağlık sorununu da atlattı. Bir süre sonra kemoterapiye kaldığımız yerden devam edeceğiz, ardından da radyoterapi başlayacak. Bir ekip çalışması sayesinde eşimin sağlık sorunları sırasıyla çözülüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz".

"Sağlıklı kalp herkese gerekli"

Kanser, kalp krizi-bypas ameliyatından sonra "Allah üçüncüyü vermesin" diyen Mustafa Kemal Kural, "Hiçbir şikayetim olmadığı için kanser olduğuma inanamamıştım. Ardından kalp ameliyatı geldi. Ben hiçbir şey için kötüyü düşünmem. Hep iyi tarafını ararım. Hastalıklarımda da öyle oldu ve bu süreçleri bir bir iyiliklerle atlatıyorum" diye konuştu. Öte yandan Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, bypass operasyonlarının tedavisi süren, tedavisi tamamlanmış kanser hastalarına da yapılabildiğine bu hastaların önemli örnek oluşturduğunu söyledi. Narin, "Kalp ameliyatı riski, tabii ki daha önce kanser geçirmiş hastalarda normal hastalara göre daha yüksek. Ancak sağlıklı kalp, özellikle bu tür hastalara herkesten daha çok gerekli. Nitekim hastamız Mustafa Kemal Kural'ın da halen devam eden tedavileri ve sahip olduğu kronik hastalıklar nedeniyle sağlam kalp işlevlerine sahip olması çok önemliydi, bu operasyonla bunu kazandı" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kanser hastasına bypass, şifa oldu - Son Dakika


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