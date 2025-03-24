Kansere Direnen Genç İçin Moral Pastası

Lenf kanseriyle 3 yıldır mücadele eden gence, kanseri 3 kez yenen kadından moral pastası

15 yaşındaki genç, ilik nakli öncesi pasta kesti

Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenerek, kanser hastalarına gönüllü annelik yapan 2 çocuk annesi, 15 yaşındaki lenf kanseri gence doğum günü sürprizi yaptı

ANTALYA - Üç yıldır lenfoma ile mücadele eden 15 yaşındaki Hikmet Üzer, sağlığına kavuşmak için Antalya'daki özel bir hastanede kök hücre nakli olmaya hazırlanıyor. Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenerek, kanser hastalarına gönüllü annelik yapan Çiçek Akçay ise, Hikmet için ilik nakli öncesinde moral amaçlı sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve 3 yıl önce lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen 15 yaşındaki Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü 9. Sınıf öğrencisi Hikmet Üzer, Antalya'da bir özel hastanede ilik nakli olacak.

Gönüllü anneden moral sürprizi

Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenen ve kendisini kanser hastalarına adayan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, ilik nakli öncesinde Hikmet Üzer için pasta kesip hediye vererek doğum günü kutlaması yaptı. Nisan ayı doğumlu olmasına rağmen, artık ilik nakli olduğu günü de doğum günü olarak kabul edeceğini belirten Hikmet Üzer, duygu dolu anlar yaşadı.

"Yılmadım, mücadele ettim"

Kutlamada konuşan Hikmet Üzer, "Çiçek ablamın sürprizi beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün benim için çok önemli bir gün. İnşallah yeniden doğacağım. Yarın ilik nakli olacağım. Bundan 3 yıl önce bana lenf kanseri teşhisi kondu. Yılmadım, mücadele ettim. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağım. Ben hasta olanlardan yılmadan mücadele etmelerini, kendilerine moral vermelerini istiyorum. Çiçek abla, gönüllü bir anne, herkese moral veriyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Çiçek ablayla tanıştığım için çok şanslıyım. Onu içten çok seviyorum" dedi.

"Yeniden doğmak adına pasta kestik"

Kanser hastalarına destek olan Çiçek Akçay ise "3 yıl önce lenf kanseri tanısı alan Hikmet oğlumun hastalığının kısa süre önce yeniden nüksetmesi nedeniyle ilik nakli tedavisi gerçekleşecek. Bu süreçte Hikmetimin sağlığına kavuştuğunun müjdesini vermek benim en büyük dileğim. Yarın başlayacak tedavisi öncesinde ona moral vermek amacıyla bugün pasta kesip doğum gününü kutlamak istedim. Yeniden doğmak adına pasta kestik" dedi.

Akçay, Ramazan sürecinde her yıl olduğu gibi bu yıl da "Koli Koli Mutluluk" projesi kapsamında 125 lösemi ve kanser hastasına Ramazan kolisi dağıtımı yaptıklarını sözlerine ekledi.