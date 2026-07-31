Kapadokya Balon Festivali Başladı - Son Dakika
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Kapadokya Balon Festivali Başladı

Kapadokya Balon Festivali Başladı
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde 7. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, 35 farklı balonla başladı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı. Türkiye ile birlikte 10 ülkeden gelen 35 farklı figürlü sıcak hava balonu, festivalin ilk gününde Kapadokya semalarını renklendirerek ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Göreme Uçuş Sahası'nda gün doğumuyla başlayan etkinlikte, birbirinden farklı figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe havalanırken, peribacaları üzerinde oluşan renk cümbüşü yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Festival kapsamında akşam saatlerinde ise Paşabağları Ören Yeri'nde ışık gösterileri gerçekleştirilecek.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, festivalin bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kapadokya'da halen 30 ruhsatlı işletme, 359 sıcak hava balonu ve 57'si kadın olmak üzere 409 pilotun faaliyet gösterdiğini ifade eden Kök, meteorolojik şartlara bağlı olarak bölgede yılda ortalama 224 gün uçuş gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Vali Kök, 2026 yılında bugüne kadar 111 uçuş gününde 314 bin 187 ziyaretçinin sıcak hava balonu deneyimi yaşadığını belirterek, bu verilerin Kapadokya'nın sürdürülebilir turizm potansiyelini ve uluslararası cazibesini ortaya koyduğunu ifade etti.

13 firmanın katılımıyla düzenlenen festivalde gökyüzünde 35 özel şekilli balon ve 35 pilotun gösteri uçuşları gerçekleştireceğini belirten Kök, uluslararası katılımın BalonFest Kapadokya'nın dünya çapındaki bilinirliğini ve marka değerini her geçen yıl daha da güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya Balon Festivali Başladı - Son Dakika

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