Kapadokya\'da milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı

UNESCO'nun doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya'nın Göreme beldesine bağlı Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir peribacası kısmen çöktü.

PERİBACASINDAN KOPAN KAYA KÜTLELERİ ÇEVREYE SAVRULDU

Sebebi henüz belirlenemeyen çökme sonucu, peribacasından kopan kaya kütleleri çevreye savruldu. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

OLAY ANI KAMERADA

İhbarla bölgeye jandarma, afat ve Kapadokya Alan Başkanlığı yetkilileri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri düşen kayanın altında kimsenin olup olmadığını incelerken, Kapadokya Alan Başkanlığı da düşen kayanın kaldırılması için çalışmalara başladı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YIKIMIN NEDENİ BELLİ OLDU

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, peribacasındaki hasarın sebeplerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerden kalma kaya mekânlar bulunuyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu da kısmi bir tahribat oluşturdu."

ÖZEL BİR MÜDAHALE PLANI HAZIRLANIYOR

Öte yandan, düşen kaya parçalarının temizliği için ağır iş makinelerinin kullanılmasının, bölgedeki diğer peribacalarına zarar verebileceği belirtildi. Bu nedenle kırıcı makinelerle temizlik yapılması uygun görülmedi. Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, yıkılan peribacası için özel bir müdahale planı hazırlamaya başladı.