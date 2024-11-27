Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Havada - Son Dakika
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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Havada

Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Havada

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta uçuş yapamayan balonlar, kar altında tekrar havalandı.

27.11.2024 10:05
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UNESCO Dünya Doğal ve Kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bir haftadır yapılamayan Sıcak Hava Balonları bugün tekrar havalandı. Mevsimin ilk karının yağdığı Kapadokya bölgesinde kar ve balon görüntüleri eşsiz bir manzara oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde merkeze bağlı Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarına gelen sıcak hava balonları uçuş için hazırlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya slot merkezinin onayından sonra gökyüzüne havalanan 156 sıcak hava balonları eşsiz bir manzara oluşturdu. Yaklaşık üç bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz manzarasını gökyüzünde izleme fırsatı buldu.

Sıcak Hava Balon Pilotu Ahmet Başyiğit yaptığı açıklamada "Öncelikle yılın ilk karının tadını çıkartıyoruz. İki yıl aradan sonra çok güzel bir kar yağdı. Kapadokya beyaz örtüsüne kavuştu. Bu gün de bir haftadır hava muhalefeti nedeniyle uçmayan balonlarımız tekrar havalanıyor. Genel itibariyle 2024 yılı beklentilerimizi karşılamış durumdadır. 2023 yılında 615 bin olan yolcu sayısı, 2024 yılının ilk on ayında 675 bin barajını aşmış bulunmaktadır. Hedefimiz yıl sonuna kadar 700 bin barajını geçerek yeni bir rekora imza atmak. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Kapadokya'nın bu eşsiz manzarasını keşfetmeleri için Kapadokya'ya bekliyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devleti'nden gelen Delaney Zamis, "İki gündür Kapadokya'dayım, kar görüntüsü çok güzel ama hava da çok soğuk. Manzara harika, Balon ile uçacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

Kırgızistan'dan gelen Aızırek Asanova "Kapadokya gerçekten çok güzel. Havası Rusya ile aşa yukarı aynı. Kapadokya hayal gibi, Türkiye'yi ve Kapadokya'yı çok seviyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Havada - Son Dakika

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