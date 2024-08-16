Kapadokya\'da tarihi yapıya zarar veren reklam çekimine ceza

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Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi yapanların duvarlara kimyasal içerikli maddeyle elyaf yapıştırdıklarının tespit edilmesi üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı'nca işlem başlatıldı.

Pamuk yapıştırılan Yarıkkaya da bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizleme çalışmalarına başlandı. Peribacasına pamuk yapıştıran firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bu değerli alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceğini paylaştı.

Olay; Göreme beldesi Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da yaşanmıştı. Kiğılı firması için reklam filmi çeken bir firmanın çalışanları, Yarıkkaya olarak bilinen peribacasının duvarlarına kimyasal yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırmıştı. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf çekimleri için izni alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale ederek, çekimleri durdurdu. Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. Olay sonrası 2 kişi hakkında işlem başlatan Kapadokya Alan Başkanlığı, peribacasının temizlenmesi için de çalışmalara başladı. - NEVŞEHİR