Güzelyurt\'tun yeraltı şehrinde "Gizli hazine" sergisi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve günümüzde tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki yeraltı şehrine açılan " Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt" resim sergisi geçmişten bugüne tarihe ışık tutan eserleriyle gözleri kamaştırdı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi meydanda bulunan meydan yeraltı şehrinde "Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt" sergisi açıldı. Yüzlerce yıl öncesinde insanların yaşam alanları olan yeraltı şehrinde açılan "Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt" sergisinde Güzelyurt Manastır hazineleri sergilendi. Tarihe ışık tutan sergide resim ve objelerle geçmiş yıllarda yaşananlar yaşantılar anlatıldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi protokol, ilçe halkı ve turistler tarafından da ilgiyle karşılandı. Aksaray Valisi Murat Duru, milletvekilleri ve kurum amirleri yeraltı şehrinde hazırlanan sergide incelemelerde bulunarak Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'ndan bilgiler aldı. Mimiroğlu, belediyelerinde destekleriyle birlikte açtığı sergiden tüm ziyaretçilere yaşantıları anlatarak tarihe ışık tutuyor. - AKSARAY