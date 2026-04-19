Güzelyurt\'tun yeraltı şehrinde "Gizli hazine" sergisi

19.04.2026 14:31  Güncelleme: 14:33
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yeraltı şehrinde açılan 'Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt' sergisi, tarihe ışık tutan eserlerle ziyaretçileri etkiledi. Sergide, Güzelyurt Manastır hazineleri ve eski yaşam alanlarına dair resimler ve objeler sergilendi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve günümüzde tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki yeraltı şehrine açılan " Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt" resim sergisi geçmişten bugüne tarihe ışık tutan eserleriyle gözleri kamaştırdı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi meydanda bulunan meydan yeraltı şehrinde "Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt" sergisi açıldı. Yüzlerce yıl öncesinde insanların yaşam alanları olan yeraltı şehrinde açılan "Kapadokya'nın Gizli Hazinesi Güzelyurt" sergisinde Güzelyurt Manastır hazineleri sergilendi. Tarihe ışık tutan sergide resim ve objelerle geçmiş yıllarda yaşananlar yaşantılar anlatıldı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi protokol, ilçe halkı ve turistler tarafından da ilgiyle karşılandı. Aksaray Valisi Murat Duru, milletvekilleri ve kurum amirleri yeraltı şehrinde hazırlanan sergide incelemelerde bulunarak Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'ndan bilgiler aldı. Mimiroğlu, belediyelerinde destekleriyle birlikte açtığı sergiden tüm ziyaretçilere yaşantıları anlatarak tarihe ışık tutuyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:35:01.
