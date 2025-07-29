Kapadokya'nın Serin Yer Altı Şehirleri İlgi Çekiyor - Son Dakika
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Kapadokya'nın Serin Yer Altı Şehirleri İlgi Çekiyor

Kapadokya\'nın Serin Yer Altı Şehirleri İlgi Çekiyor
29.07.2025 13:37
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35 dereceyi aşan sıcaklarda turistler, Kapadokya'nın serin yer altı şehirlerine akın ediyor.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Nevşehir'de; turistler serinliğin ve tarihin buluştuğu yer altı şehirlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirleri, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin gözde durağı haline geldi. Sıcaktan bunalan turistler iç ısısı 16-18 derece olan yer altı şehrine girdiklerinde tekrar çıkmak istemiyorlar. Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve eşsiz manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Kapadokya'da, açık alanlarda gezi yapmak zorlaşırken, serinliğiyle bilinen yer altı şehirleri turistlerin tercihinde öne çıkıyor. Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan ve UNESCO Doğal Miras Listesinde yer alan Kaymaklı Yeraltı Şehri yaz aylarında ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor.

Kazakistan'dan gelen Babur Atamatov, ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirterek; "Kapadokya'yı gezmek için iki aile geldik. Kapadokya'yı çok sevdik. Dışarısı hem bizim, hem de çocuklarımız için çok sıcak. Burası ise çok serin. Çocuklar dışarı çıkmak istemiyorlar" dedi. Bursa'dan gelen Cebrail Canbulat ise sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Dışarısında yanıyorduk, buraya inince serinledik. Yeraltı şehrine indik, tekrar dışarı çıkmak istemiyoruz. Burası Kapadokya'nın doğal bir oluşumu" şeklinde konuştu.

Guatemala'dan gelen turist Martinez de Kapadokya'ya ilk kez geldiklerini belirterek, "Buraları görünce çok şaşırdık. Her şey çok güzel ve çok tarih var. Ancak dışarısı çok sıcak, içerisi çok serin. Tam istediğimiz sıcaklıkta" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'nın Serin Yer Altı Şehirleri İlgi Çekiyor - Son Dakika

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