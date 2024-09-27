Kapadokya'nın Sıcak Hava Balonu Bosna'da - Son Dakika
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Kapadokya'nın Sıcak Hava Balonu Bosna'da

Kapadokya\'nın Sıcak Hava Balonu Bosna\'da

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonu, Bosna Hersek'te ZEPS Fuarı'nda gösteri uçuşu yapacak.

27.09.2024 13:24
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Kapadokya Bölgesi'nde yerli ve milli imkanlar ile yapılan Sıcak Hava Balonu, Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen ZEPS Fuarı'nda gösteri uçuşu yaparak.

Türkiye'nin ve Dünyanın en önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde yerli ve milli imkanlar ile Pasha Balloons tarafından üretilen sıcak hava balonu, Bosna Hersek'in Zenica kentinde 1-5 Ekim tarihlerinde 30.'su gerçekleştirilecek fuar süresince gösteri uçuşu yapacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada, sıcak hava balonlarının dünya üzerinde en yoğun uçuşunun yapıldığı bölgenin Kapadokya bölgesi olduğunu söyledi. Kapadokya bölgesine en büyük tanıtımın sıcak hava balonları ile yapıldığını vurgulayan Aydoğan; "Bosna Hersek'te düzenlenecek fuara yerli ve milli imkanlar ile yaptığımız sıcak hava balonumuz ile katılıyoruz. Bu fuar Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından da çok önemli" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kapadokya'nın Sıcak Hava Balonu Bosna'da - Son Dakika

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