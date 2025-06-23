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Kapadokya Üniversitesi THE Sıralamasında

Kapadokya Üniversitesi THE Sıralamasında
23.06.2025 16:46
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Kapadokya Üniversitesi, Times Higher Education Impact Rankings'te 1001-1500 bandında yer aldı.

Kapadokya Üniversitesi ilk kez Times Higher Education (THE) Impact Rankings değerlendirmesinde yer aldı.

Kapadokya Üniversitesi'nin ilk kez başvuru yapmış olduğu Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 yılı sonuçları 18 Haziran tarihinde açıklandı. Toplam 130 farklı ülkeden 2 bin 526 üniversitenin başvuru yaptığı ve üniversitelerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde yaptıkları çalışmalar bazında değerlendirildiği 2025 etki sıralamasında, Türkiye'den 108 devlet ve vakıf üniversitesi yer aldı.

THE Impact Rangkings 2025 sonuçları, önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde 16-19 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Global Sustainable Development Congress (Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi) programı çerçevesinde 18 Haziran tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Kongrenin açılış konuşmacılarından THE Küresel İlişkiler Direktörü Phil Baty, Türkiye'nin bu sıralamaya en çok üniversite ile başvuru yapan 3. ülke olduğunu bildirerek Türk üniversitelerinin bu desteğinden dolayı açılış töreninde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve bütün Türk üniversite temsilcilerine teşekkür etti. Kongre'de Kapadokya Üniversitesi'ni Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Sinan Akıllı ve Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk temsil etti.

Kapadokya Üniversitesi, THE sıralama sisteminin metodolojisi gereği 2022-2023 akademik yılı bazındaki sürdürülebilirlik performansı verileri ile yapmış olduğu başvuruda, dünya sıralamasında SKA 17 "Amaçlar için Ortaklıklar" puanı üzerinden belirlenen genel sıralama puanına göre 1001-1500 bandında yer aldı.

Sıralamaya Türkiye'den katılan üniversitelerin 4'ü ilk 100'lük dilimde, 45'i ilk 1000 içerisinde yer aldı. Kapadokya Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 27 üniversite 1001-1500 bandında bulunurken, 36 Türk üniversitesi ise 1500+ bandında sıralamaya girdi.

Kapadokya Üniversitesi, dünya sıralamasındaki en yüksek puanını SKA 12 "Sorumlu Üretim ve Tüketim" kategorisinde alarak bu başlıkta 301-400 diliminde, üst sıralarda yer aldı. İkinci en yüksek puanını SKA 3 "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde alan Kapadokya Üniversitesi, ayrıca, SKA 11 "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" ile SKA 13 "İklim Eylemi" kategorilerinde 401-600 bandında sıralamaya girdi. Kapadokya Üniversitesi'nin diğer SKA'lar için aldığı puanlar da üniversitenin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tamamına yönelik, uluslararası standartta kabul gören önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini gösterdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kültür Sanat, Türkiye, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya Üniversitesi THE Sıralamasında - Son Dakika

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