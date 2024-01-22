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Kapaklı beyaza büründü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini göstererek şehri beyaza boyadı.
22 Ocak Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayarak 11.00'a doğru şiddetini arttıran kar yağışı Kapaklı ilçesinde de etkili oldu.
Birkaç gündür çevre illerde etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntülere sahne olmuştu. Her yerin beyaza büründüğü Kapaklı ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
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