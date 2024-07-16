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Kapaklı'da korkutan baraka yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi- Çerkezköy yolu üzerinde çıkan baraka yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaşanan yangın, Pınarça - Çerkezköy yolu üzerinde bulunan bir barakada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı barakada çıkan yangın kısa sürede çevresinde bulunan otluk araziye yayıldı.

Kullanılmaz hale geldi

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle barakada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkmış olduğu baraka kullanılmaz hale geldi.