Kapaklı\'da "Şefik Şahin Taziye Evi" hizmete açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin'in destekleriyle Kapaklı ilçesine kazandırılan Şefik Şahin Taziye Evi, törenle hizmete açıldı.

Kapaklı ilçesi Eski Mezarlık Alanı'nda, hayırsever iş adamı ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin'in destekleriyle tamamlanan Şefik Şahin Taziye Evi, dualar eşliğinde kapılarını açtı. Açılış öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin, projenin hayata geçmesindeki maddi ve manevi desteklerinden dolayı Başkan Yüceer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yalçın Yıldız ise, taziye evinin teknik özellikleri hakkında bilgi vererek, tesisin Kapaklı halkına hayırlı olmasını diledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise taziye evinin ilçe için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Muhtarımız Tarık Şahin'e ve Candan Başkan'ımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlikte olunca hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli"

Başkan Yüceer ise Kapaklı ve Tekirdağ için önemli bir ihtiyaca cevap vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler için anlamı çok derin, çok kıymetli bir eseri Kapaklı'mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şunu çok net söylemek isterim: Devlet, millet, yerel yöneticiler ve hayırseverler bir araya gelince hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli oluyor" diye konuştu.

"Projelerin hızla hayata geçmesi güçlü işbirliğiyle mümkün oluyor"

İlçe belediyeleriyle kurulan güçlü işbirliğinin altını çizen Başkan Yüceer, "Bu noktada Kapaklı Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak, projeleri hazırlıyoruz ama bu projelerin hızla hayata geçmesi ilçe belediyelerimizle kurulan güçlü işbirliğiyle mümkün oluyor. Kapaklı'da bunu fazlasıyla yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kapaklı 80 ilden gelen insanların kardeşçe yaşadığı bir kent "

Kapaklı ilçesinin 80 ilden gelen insanların kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Yüceer, "Kapaklı sadece sevinçte değil, acıda da kenetlenen bir kent. Taziye kültürü bizim inancımızın ve kadim dayanışma anlayışımızın bir parçası. Ancak şehirler büyüdükçe bu ihtiyaçları karşılayacak mekanlara olan ihtiyaç da artıyor. İşte tam bu noktada Mevlana Mahalle Muhtarımız Tarık Şahin'in iyi niyetiyle yollarımız kesişti. Babasının hatırasını yaşatmak isteyen muhtarımız, bu kıymetli eseri çok kısa sürede tamamladı. Biz de Büyükşehir olarak, çevre düzenlemesi, tefrişatı ve otopark alanlarıyla sürece katkı sunduk. Bu vesileyle Şahin ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını çoğaltsın" şeklinde konuştu.

"Şefik Şahin Taziye Evi dayanışmanın ve kardeşliğin güçleneceği bir merkez olacak"

Taziye evinin çok amaçlı kullanılacağını belirten Başkan Yüceer, "Şefik Şahin Taziye Evi, sadece acıların paylaşıldığı bir mekan değil, Ramazan'da mukabelelerin okunacağı, iftarların yapılacağı, dayanışmanın ve kardeşliğin güçleneceği bir merkez olacak. İnşallah burası hepimizin yuvası haline gelecek" dedi.

"Vatandaşımızın yükünü hafifletiyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana halkın sesine kulak verdiklerini söyleyen Başkan Yüceer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa kulağımızı, gönlümüzü oraya verdik. Kimi zaman taziye evi, kimi zaman kreş, itfaiye istasyonu, otopark, meydan… Dün de 20 yeni otobüsü halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar yaklaşık 450 araç ve ekipmanı şehrimize kazandırdık. Buradaki temel amacımız; vatandaşımızın yükünü hafifletmek, acısını paylaşmak. Rabbim bu mekana gelen herkese sabır ve metanet versin. Bu eser hayırla anılsın. Emeği geçen ilçe belediyemize, Şahin ailesine, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve Mezarlıklar Dairemizin emektarlarına yürekten teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek Şefik Şahin Taziye Evi hizmete açıldı. - TEKİRDAĞ