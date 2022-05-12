KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı - Son Dakika
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KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı

12.05.2022 10:57
KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de açılacak olan 9 yeni kurs için kayıt dönemi başladı.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de açılacak olan 9 yeni kurs için kayıt dönemi başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM'de 48. dönem kursları Haziran ayında başlıyor. Nevşehirli gençlerin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı branşlarda ücretsiz kursların düzenlendiği merkezde yeni dönemde 9 farklı kurs açılacak. Merkezin Paşakonağı içerisindeki dersliklerinde gerçekleştirilecek olan Almanca A1, İngilizce A1 ve A2, Resim Sanat Eğitimi, Türk İşaret Dili (TİD), Medya Okuryazarlığı, Çocuk Bakım Elemanı, İnternet Programcılığı, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk ile Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kurslarına dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Sınırlı kontenjanla açılacak sertifikalı kurslara katılmak isteyenler 4 Haziran 2022 tarihine kadar 0384 2138693 nolu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen ya da www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurularını yapabilecek. - NEVŞEHİR

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Kapadokya, Nevşehir, Haziran, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı - Son Dakika
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