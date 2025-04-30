KAPGEM Türkiye\'nin Sorunlarına Çözüm Arıyor

Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM), Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlardaki sorunlarına bilimsel temelli çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

KAPGEM tarafından hazırlanan stratejik raporlar ve politika önerileri, kamu yönetimi ve politika süreçlerine akademik katkı sağlamayı hedeflerken, Türkiye'nin geleceğine yönelik yol haritası oluşturuyor. Karabük Üniversitesi Rektörü ve KAPGEM Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantılarla belirlenen politika başlıkları çerçevesinde yürütülen çalışmalar periyodik olarak ele alınıyor.

Toplantılarda, güncel toplumsal dinamikler göz önünde bulundurularak hazırlanan raporlar değerlendirilirken, çözüm odaklı yeni stratejiler geliştiriliyor. İlk toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları Masası tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki düşen doğum oranlarına çözüm arayan kamu politikası raporu masaya yatırıldı. Raporda "Bir çocuk anne için, bir çocuk baba için, bir çocuk ülke için" sloganı ön plana çıkarılırken, aile yapısının korunması, doğurganlık oranlarının artırılması ve demografik sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çeşitli politika önerileri tartışıldı.

İkinci toplantıda ise Eğitim Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Uluslararası Öğrenciler: Türkiye Perspektifi ve Kültürel Dinamikler" başlıklı rapor gündeme alındı. Söz konusu raporda, Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikalarının güçlendirilmesi, kültürel uyum süreçlerinin desteklenmesi ve bu alandaki kurumsal kapasitenin artırılması gerektiği vurgulandı.

KAPGEM yetkilileri, hazırlanan raporların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağını, kamu politikalarının geliştirilmesine bilimsel katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. - KARABÜK