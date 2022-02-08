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Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı - Son Dakika

Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı

08.02.2022 10:07
Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kar keyfi yaşamak için Çamlıyayla'ya çıkan vatandaşları çorba ve kaynar ikramıyla karşıladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kar keyfi yaşamak için Çamlıyayla'ya çıkan vatandaşları çorba ve kaynar ikramıyla karşıladı. Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde Tarsus-Çamlıyayla karayolu Kızılalan mevkii ve Çamlıyayla ilçe merkezinde gerçekleşen dağıtımlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetlerini sorumluluk alanındaki her noktaya götürmeye devam ediyor. Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde kar keyfi yaşamak için yüksek rakımlı noktalara giden vatandaşları da düşünen Mersin Büyükşehir Belediyesi, mobil araçlarla çorba ve kaynar ikramında bulunuyor. Bu kapsamda, Çamlıyayla'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde, soğuk havada kar görmek için beyaz örtünün kapladığı noktalara giden birçok kişiye, sıcak çorba ve kaynar ikram edildi. Tarsus-Çamlıyayla karayolu Kızılalan mevkii ve Çamlıyayla ilçe merkezinde gerçekleşen dağıtımlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Başkanımız sağ olsun, böyle bir günde içimizi ısıttı"

Ailesiyle birlikte kar keyfi yaşayan Osman Özer, "Çocuklar eğlenirken belediye arabamızı gördük. Sıcak çorba güzel olur karın üzerinde. Sağ olsun başkanımız, böyle bir günde içimizi ısıttı, kendisine bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin Mersin'in en ücra köşelerine gittiğini görmekten mutlu olduğunu ifade eden Ersin Aslan ise "Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini burada görünce çok mutlu oldum. Çok da güzel, şaşırdım, duyduklarım doğruymuş demek ki; Mersin'in en ücra köşelerine bu tip hizmetleri sağladıklarını kendi gözlerimle görmüş oldum. Aynı zamanda sabahları tarım işçilerine sunulan çorba hizmeti, 3,5 liraya 3 çeşit sunulan yemek hizmetinden de aşırı şekilde memnunum" diye konuştu.

"İnsanları mutlu ediyorlar, çok güzel bir şey"

Büyükşehir ekipleri, çorba dağıtımının yanı sıra Çamlıyayla'da kaynar dağıtımı da gerçekleştirdi. Kaynarı beğenerek içen Mehmet Taşkın, "Başkanımıza ve bu imkanı sağlayan kişilere çok teşekkür ederiz. İnsanları mutlu ediyorlar, çok güzel bir şey" derken, Gülsüm Taşkın da "Burada kaynar fikri çok güzel" diye konuştu. - MERSİN

Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı
Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı
Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı
Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı
Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Mersin, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar keyfi yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorba ve kaynarı ile ısındı - Son Dakika


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