Kar Yağışı Balık Kalitesini Artırdı - Son Dakika
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Kar Yağışı Balık Kalitesini Artırdı

Kar Yağışı Balık Kalitesini Artırdı

Kayseri'de Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya, kar yağışının balığın kalitesini olumlu etkilediğini belirtti.

28.11.2024 15:57
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Kayseri'de Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya, kar yağışının balığı olumlu etkilediğini söyleyerek, "Mevsim normalleşince balıklar da normalleşti" dedi.

Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya, kar yağışının balığı olumlu yönde etkilediğini söyledi. Soğuk havanın balığın kalitesini artırdığını belirten Akçakaya, "Uzun zamandan beri böyle beklenmedik bir yağış vardı. Buna da tabii ki mevsim normalleri diyebiliriz. Mevsim normalleşince balıklar da normalleşti. Bu sene güzel keyifli bir balık sezonu geçiyor. Palamut bolluğu hala devam ediyor. Palamutta keyifli zamanlar yaşandı. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Güzel, lezzetli ve fiyatları makul. Diğer ürünlere, diğer gıda ürünlerine bakacak olursak şu anda fiyatlar normal seyrinde. Kışın kendini göstermesiyle beraber balıklar tabii ki biraz daha etkilendi. İyi bir şekilde etkilendi. Balığın lezzetini, yağlılığını etkiledi. Boylarıyla, her şeyiyle kıvamına geldi. Ülkemizde genellikle çıkan balıklardan hamsi, istavrit, çinekop, sarıkanat, palamut, barbun ve mezgit balığı gibi balıklar kış dönemlerinde çok daha yoğun bir şekilde çıkıyor. Şu anda da en lezzetli zamanı. Mevsim şartları da balığın lezzetini etkiliyor. Havaların soğuk olması balığın kalitesini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelere göre Türkiye'de daha az balık tüketildiğini belirten Akçakaya, "Hala 9 buçuk, 10 kilo arasında bir tüketimimiz var. Yani başka ülkelerdeki tüketime baktığımız zaman biz hiç balık yemiyoruz diyebilirim. Fiyatlar günlük değişiklik gösteriyor. Bazen yükselebiliyor, bazen de düşebiliyor. Bunun sebebi de balıkların çok yoğun olarak tutulması ile az tutulması, arz-talep dengesine göre değişiyor. Vatandaşlarımız balığın fiyatının artması ya da düşmesinin satıcılardan kaynaklandığını düşünüyorlar ancak bu durum ondan kaynaklanmıyor. Bugün 100 kilo balık çıktığı gibi bin, 2 bin kasa balık çıktığı da oluyor. Tabii buna göre de fiyatlar değişiyor. Hamsi 150 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tam bir rakam söyleyemiyorum, çünkü balığın boyu, kalitesi fiyatını etkiliyor. Palamut balığında da boyuna göre fiyatlar değişiyor. 90 TL'den başlayan palamut balıkları 175 TL'ye kadar çıkabiliyor. Vatandaşlara tavsiyem doğru balık, kaliteli balık, mevsiminde balık en lezzetli balık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kar Yağışı Balık Kalitesini Artırdı - Son Dakika

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