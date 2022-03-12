Kar yağışı Esenyurt'ta hizmetleri aksatmadı - Son Dakika

Kar alarmın verildiği ilk günden itibaren ilçenin 43 mahallesinde olağanüstü bir gayretle çalışan Esenyurt Belediyesi, olumsuzlukların yaşanmasına geçit vermedi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya rağmen ulaşımın normal seyrinde devam etmesini sağlayan ekipler, diğer taraftan da meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde yollardaki kar nöbetine devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, 10 Mart'ta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, tüm cadde ve sokakları trafiğe açık hale getirdi. 119 araç ve 939 personeliyle, kışla mücadele kapsamında Esenyurtlulara hizmet veren Esenyurt Belediyesi, yoğun kar ve buzlanmaya rağmen ilçede herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçti.

Talepler çözüme kavuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un öncülük ettiği Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda vatandaşların talepleri dakikalar içerisinde çözüme kavuştu. Alınan tedbirler kapsamında 10 Mart'tan bu yana 900 ton tuz kullanan Esenyurt Belediyesi, 130 hastaya Evde Sağlık ve Hasta Nakil hizmeti verdi. Ayrıca farklı bölgelerde 4 mobil ikram aracıyla vatandaşlara sıcak çorba, çay ve kahve hizmeti sunan Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, 152 bölgede can dostlarımıza 2 bin 150 kilogram mama dağıttı.

Ekipler, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde yollardaki kar nöbetine devam ediyor. - İSTANBUL