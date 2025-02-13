Kar Yağışı Hastaya Engellemeyi Aşarak Jandarma Yardımı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı bir köyde kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaş, jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Pülümür ilçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Akdik Köyü'nde yaşayan Fatma Akalt, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyince kaymakamlıktan yardım talep etti. Talep üzerine devreye giren İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi, yaşlı kadını köyden alarak Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'ne ulaştırdı.

Fatma Akalt, duyarlılıklarından dolayı Pülümür Kaymakamlığı ile jandarma ekiplerine teşekkür etti. - TUNCELİ