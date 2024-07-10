Kara Kuvvetleri Komutanı Hakkari'de inceleme ve denetlemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Üs bölgesinde Mehmetçiğin yaşam şartlarını yerinde gören Orgeneral Bayraktaroğlu, sınır ötesi operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimatlar verdi. - ANKARA