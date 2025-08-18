Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı. 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kara Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?