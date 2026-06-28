Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yılı Kutlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajla kutladı. Paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının farklı birliklerinin operasyonel faaliyetlerine ait görüntülere yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2235 yıllık şanlı geçmişiyle, milletimizin gücü ve vatanımızın teminatı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma eşlik eden videoda, Kara Kuvvetleri Komutanlığının farklı birlik ve unsurlarının yürüttüğü operasyonel faaliyetlerden görüntüler yer aldı. Videoda hudut güvenliği, zırhlı birlik faaliyetleri, topçu atışları, helikopter destekli operasyonlar, komando unsurlarının görevleri ile çeşitli eğitim ve tatbikat görüntüleri paylaşıldı. - ANKARA