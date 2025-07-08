Karabacak\'tan Öztürk\'e Veda Ziyareti

Afyonkarahisar'da yürüttüğü özverili hizmetlerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Fatih Karabacak, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Öztürk, nazik ziyareti için Karabacak'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Afyonkarahisar'da birlikte yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR