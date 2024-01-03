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Karabağlar Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek Başkan Celil Anık ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Selvitopu, yaptıkları çalışmalarla her konuda esnafın yanında olduklarını vurgulayarak, şoför esnafının en büyük derdi olan bozuk yolları düzelttiklerini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da Başkan Selvitopu'na uzun süredir verdikleri destek için teşekkür etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu
03.01.2024 - 10:02,
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Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek Başkan Celil Anık ve yönetimiyle bir araya geldi. Şoför esnafının 2024 yılını kutlayan Başkan Selvitopu, yaptıkları çalışmalarla her konuda esnafın yanında oldukları mesajını verdi.

Konukseverlikleri için Anık ve yönetimine teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Şoför esnafı bir kentin kalbi, nabzı ve belleğidir. Bugüne kadar odamızla iyi ilişkiler içerisinde olduk. 10 yıldır da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tüm gücümüzle esnafımızın yanında olmaya gayret ettik" dedi.

Şoför esnafının en büyük derdinin bozuk yollar olduğunun altını çizen Başkan Selvitopu "İlçemizin birçok noktasında bozulan yolları yolları düzelttik. Bundan sonra da çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam edecek" diye konuştu.

Başkan Selvitopu ayrıca ilçede devam eden projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve planlamalarla da ilgili ayrıntılı bilgi verdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da 10 yıldır her konuda yanlarında olan ve tüm sorunları çözmek için gayret eden Başkan Selvitopu'na ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarete Karabağlar Belediyesi Meclis üyeleri Mümtaz Rodos ve Ahmet Davulcu da katıldı.

Kaynak: ANKA
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