Karabağlar'da Pazarcı Esnafından Katı Atık Ücretlerine Tepki

11.08.2025 13:39  Güncelleme: 13:42
Karabağlar Belediyesi'nin pazarcı esnafına yönelik katı atık bedellerini artırması, esnaf tarafından protesto edildi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak iptal edilmesini talep etti. Eylem sırasında yaşanan gerginlikler dikkat çekti.

Karabağlar Belediyesi'nin pazarcı esnafına yönelik katı atık bedellerini artırması tepkilere neden oldu. Belediye binası önünde toplanan esnaf, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak iptalini istedi. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "600 pazarcı esnafı mağdur ediliyor, tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin katı atık bedellerinde yaptığı artış, ilçede tezgah açan pazarcı esnafı tarafından protesto edildi. Daha önce de birçok kez eylem yapan esnaf, bu kez belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin de bulunduğu alanda zaman zaman kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylem sırasında genç bir çocuğun belediye binasına yumurta atması üzerine ortam gerildi. Ancak polisin ortamı sakinleştirmesiyle olay büyümeden sona erdi ve basın açıklaması devam etti.

"Usulsüz bedel talep ediliyor"

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı ve geçmiş dönem AK Parti Meclis Üyesi Faysal Acar, yaptığı açıklamada, "Karabağlar'da tezgah açan 600 pazarcı esnafı mağdur ediliyor. Bizden talep edilen 100-150 bin TL'lik 'sorma ver' paralarını ikinci kez ödemeyeceğiz. Ülkemizin 81 ilinde, 922 ilçesinde böyle bir uygulama yok. Sadece son aylarda İzmir'de bazı belediyeler bu bedeli esnaftan usulsüz şekilde talep etmeye başladı" dedi.

Acar, belediye yönetimini eleştirerek, "Seçildiği günden bu yana pazarcı esnafını sindirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Kanunlar açık, bu uygulama yasal değil" ifadelerini kullandı.

"170 milyon liralık yük"

Eylemde konuşan Avukat Batuhan Demir ise uygulamanın hukuki hiçbir dayanağının olmadığını savundu. Demir, "Yaklaşık 170 milyon TL'lik bir yük pazarcı esnafının sırtına yüklenmek isteniyor. Pazarcılar haftada bir kullandıkları alan için zaten işgaliye ödüyor. Katı atık bedelini yeniden tahsil etmek hukuka aykırıdır" dedi.

Demir, ayrıca esnafın kişisel bilgilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilerek evlerine ceza tebligatı gönderildiğini öne sürdü. "Normalde zabıta pazarda görür, varsa durumu yerinde tespit eder. Ancak burada kişisel bilgiler kullanılarak evlere ceza gönderildi. Bu hem görevi kötüye kullanma hem de kişisel verilerin ihlali suçunu oluşturuyor" diyen Demir, gerekli suç duyurularını yapacaklarını söyledi.

Hukuki süreç başlatıldı

Avukat Demir, idari mahkemede açılan davanın sürdüğünü belirterek, "Karabağlar Belediye Meclisi'nde de katı atık bedeli tahsilatının dava sonuçlanana kadar durdurulması yönünde önerge verildi. Bu süreçte biz de esnafımızla birlikte hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

