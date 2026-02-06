Başkan Elbi: Karabiga için birlikte konuşuyor, birlikte yol alıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Elbi: Karabiga için birlikte konuşuyor, birlikte yol alıyoruz

Başkan Elbi: Karabiga için birlikte konuşuyor, birlikte yol alıyoruz
06.02.2026 09:48  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek beldede devam eden projeleri ve yeni hedefleri paylaştı. Toplantıda altyapı yatırımlarının önemi vurgulandı ve katılımcıların görüşleri alındı.

STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yapılan hizmetleri anlattı, yeni projeler için görüş ve önerileri dinledi.

Karabiga Belediyesi tarafından, beldede devam eden çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin ele alındığı istişare toplantısı gerçekleştirildi. STK temsilcileri, muhtarlar ve dernek başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Karabiga'nın bugünü ve geleceğine dair önemli başlıklar değerlendirildi.

Toplantıda; sağlık ocağı yenileme projesi, Şeremetdere üzerindeki köprülerin yenilenmesi süreci, çarşı merkezinde yürütülen kaldırım ve çevre düzenlemeleri ile devam eden kapalı spor salonu çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yeni dönem hedefleri ve planlanan projeler paylaşılırken, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkatle dinlendi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, toplantıda yaptığı değerlendirmede özellikle altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışlara rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.

Başkan Elbi açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışta Karabiga olarak büyük bir sınav verdik. Allah'a şükür hiçbir sorun yaşanmadı. Karabiga tarihinde ilk kez yağmur hattımız tamamen görevini yaptı ve gelen tüm suyu sorunsuz şekilde karşıladı. Eskiden olsa çarşı meydanımızda ve mahallelerimizde ciddi sıkıntılar yaşanırdı. Üstyapısını tamamladığımız hiçbir sokakta tek bir şikayet dahi almadık, su birikintisi görmedik. Tüm sular oluklardan mazgallara problemsiz şekilde ulaştı. Ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda çalıştı. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de toplantımıza katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karabiga'da gerçek belediyecilik ile birlikte samimiyet, emek, ortak akıl ve birlik içinde şehrimizi daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Elbi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Elbi: Karabiga için birlikte konuşuyor, birlikte yol alıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:02:43. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Elbi: Karabiga için birlikte konuşuyor, birlikte yol alıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.