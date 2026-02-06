Başkan Elbi: Karabiga için birlikte konuşuyor, birlikte yol alıyoruz

STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yapılan hizmetleri anlattı, yeni projeler için görüş ve önerileri dinledi.

Karabiga Belediyesi tarafından, beldede devam eden çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin ele alındığı istişare toplantısı gerçekleştirildi. STK temsilcileri, muhtarlar ve dernek başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Karabiga'nın bugünü ve geleceğine dair önemli başlıklar değerlendirildi.

Toplantıda; sağlık ocağı yenileme projesi, Şeremetdere üzerindeki köprülerin yenilenmesi süreci, çarşı merkezinde yürütülen kaldırım ve çevre düzenlemeleri ile devam eden kapalı spor salonu çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yeni dönem hedefleri ve planlanan projeler paylaşılırken, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkatle dinlendi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, toplantıda yaptığı değerlendirmede özellikle altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışlara rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı.

Başkan Elbi açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışta Karabiga olarak büyük bir sınav verdik. Allah'a şükür hiçbir sorun yaşanmadı. Karabiga tarihinde ilk kez yağmur hattımız tamamen görevini yaptı ve gelen tüm suyu sorunsuz şekilde karşıladı. Eskiden olsa çarşı meydanımızda ve mahallelerimizde ciddi sıkıntılar yaşanırdı. Üstyapısını tamamladığımız hiçbir sokakta tek bir şikayet dahi almadık, su birikintisi görmedik. Tüm sular oluklardan mazgallara problemsiz şekilde ulaştı. Ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda çalıştı. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de toplantımıza katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karabiga'da gerçek belediyecilik ile birlikte samimiyet, emek, ortak akıl ve birlik içinde şehrimizi daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi. - ÇANAKKALE