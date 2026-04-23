Başkan Elbi\'den Lojistik Zirvesinde Önemli Mesajlar

23.04.2026 09:14  Güncelleme: 09:15
Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Lojistik Zirvesi'nde liman projesi, denizcilik eğitimi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile bölgenin yeni lojistik merkezi olma yolunda ilerlediklerini açıkladı. Zirve, akademi ve iş dünyasını bir araya getirerek bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Lojistik Zirvesi'nde Karabiga'nın geleceğini şekillendirecek liman projesi, denizcilik eğitimi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile bölgenin yeni lojistik merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

ÇOMÜ Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Kulübü tarafından düzenlenen "Üniversite - Sektör Perspektifi Zirvesi", akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi. Zirveye katılan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yaptığı konuşmada hem gençlere hem de bölgenin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Zirvede konuşan Başkan Elbi, üniversite ile sektörün aynı platformda buluşmasının büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu tür organizasyonların yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda geleceğin inşası açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Güney Marmara'nın lojistik potansiyeline dikkat çeken Elbi, gençlerin sektörle buluşmasının bölgesel kalkınma açısından kritik olduğunu vurguladı. Karabiga'nın sadece bir yerleşim yeri olmadığını, aynı zamanda köklü bir denizcilik kültürünün temsilcisi olduğunu dile getiren Başkan Elbi, bu mirası geleceğe taşımak adına önemli adımlar attıklarını söyledi. ÇOMÜ ile yapılan görüşmeler sonucunda Karabiga'ya Denizcilik Bölümü kazandırılması için çalışmalar başlatıldığını belirten Elbi, ayrıca Ankara temaslarında Güney Marmara Yüksek Teknoloji Enstitüsü projesinin müjdesini verdiklerini ifade etti.

Gençlere seslenen Başkan Elbi, alınan eğitimin yalnızca bir diploma değil, aynı zamanda bir vizyon olduğunu vurgulayarak, Karabiga'da gençlerin kendi alanlarında gelişebileceği güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasında Karabiga'da hayata geçirilmesi planlanan liman projesine de değinen Elbi, mevcut limanın büyütülerek modern bir lojistik üs haline getirileceğini belirtti. Yeni limanın 10 bin tonluk gemilerin yanaşabileceği kapasiteye sahip olacağını ifade eden Elbi, proje kapsamında mendirek, yat limanı, balıkçı barınağı ve sosyal alanların da yer alacağını kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karabiga'nın bölgenin önemli lojistik merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Elbi, sanayi ve ticaretin denizyolu ile daha hızlı ve ekonomik hale geleceğini, turizm ve sosyal yaşamın da önemli ölçüde canlanacağını dile getirdi.

Başkan Elbi, konuşmasının sonunda Karabiga'nın eğitim, teknoloji ve lojistik alanlarında güçlü bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirterek, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm katılımcıları Karabiga'ya davet etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
