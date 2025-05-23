Karabiga\'da Yazlık Düğün Salonu Açılışı Gerçekleşti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı turizm merkezi Karabiga beldesinde yazlık düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Karabiga Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yazlık düğün salonu açılış törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, burada Karabiga için önemli ve güzel bir hizmetin açılışı vesilesiyle toplandıklarını belirterek, "Karabiga'mızda sosyal yaşamı güçlendirerek hemşehrilerimizin en güzel günlerine ev sahipliği yapacak olan yazlık düğün salonumuzun açılışını büyük bir mutluluk ve gururla gerçekleştiriyoruz. Bu proje sadece bir düğün salonu değil, estetik anlayışı, mimari dokusu ve sosyal alanlarıyla Karabiga'ya yakışır bir alandır. Düğün salonumuzda yer alan geniş ve ferah gelin odası, çocuklarımız için güvenli bir oyun parkı, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanan depo alanı, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için ise teras ve kafe alanı ile vatandaşlarımızın her türlü beklentisine karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleri ve mimari estetikle Karabiga'nın vizyonuna uygun modern bir görünüm kazandırmıştır. Söz verdiğimiz gibi açılışımıza özel olarak bu salonda evlenecek ilk 5 çiftimiz ücretsiz olarak faydalanabilecek" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından dua ve kurdele kesimiyle yazlık düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi. Ardından Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'na salon hakkında bilgi verdi. - ÇANAKKALE