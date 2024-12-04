Karabük Bartınlılar Derneği, Milletvekili Aldatmaz ile Bir Araya Geldi

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Karabük Bartınlılar Derneği (KARBARDER) üyeleri Dernek Başkanı Yüksel Korkut eşliğinde AK Parti Bartın Mileltvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile bir araya geldi.

Safranbolu Tokatlı köyü muhtarlığının köy konağında düzenlenen kaynaşma etkinliğinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a okuma yazma öğreten ilkokul öğretmeni Remzi Doğan'a geçmiş öğretmenler günü dolayısıyla Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz tarafından çiçek takdim edildi.

Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın yanı sıra, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Ulus Kaymakamı Fırat Kadirlioğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Karabük AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt,Ulus Ak Parti İlçe Başkanı Hikmet Çalık, Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Yasin Aydın, Karabük Bartınlılar Derneği üyelerinin katıldığı gecede istişarelerdebulunuldu.

Sohbet havasında geçen etkinlikte, KARBARDER Başkanı Yüksel Korkut, tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların her ay düzenleyeceklerini ifade etti. - KARABÜK