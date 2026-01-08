Karabük Belediyesi\'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Karabük Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında, belediyede görev yapan memur kadrosunu kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Cenk Davulcu'nun Karabük Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında düzenlenen programda sözleşme imza altına alındı. Programa BEM-BİR-SEN Karabük İl Başkanı Yılmaz Çelen ile İl Başkan Yardımcıları Enes Efe, Murat Akbaşoğlu, Harun Ulusoy ve Resul Öztürk de katıldı.

İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile Karabük Belediyesi'nde görev yapan memurların sosyal ve mali haklarının güçlendirilmesi, çalışma barışının korunması ve kurumsal motivasyonun artırılması hedefleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sözleşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışanların emeğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Belediyemizde görev yapan memur arkadaşlarımızın haklarını koruyan, emeğin karşılığını gözeten her adımı önemsiyoruz. Sosyal Denge Sözleşmesi, çalışma barışını güçlendiren ve kurumsal aidiyeti artıran önemli bir uygulamadır. İmzalanan sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan BEM-BİR-SEN yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK