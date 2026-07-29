Karabük Belediyesinden her gün 430 kişiye sıcak yemek desteği

Karabük Belediyesinin aşevi hizmeti kapsamında her gün 250 hanedeki 430 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki yıldır kesintisiz sürdürülen aşevi hizmetiyle yaşlı, engelli, kimsesiz ve kendi imkanlarıyla yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara günlük sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Belediye ekipleri, kent genelindeki 28 mahallede tespit edilen 250 hanede yaşayan toplam 430 kişiye her gün sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, aşevinin iki yıldır büyüyerek hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşın ayağına hizmet götürmeyi ilke edindiklerini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Her gün adrese teslim sıcak yemeği vatandaşımızın sofrasına koyan büyük bir dayanışma ağını işletiyoruz. Hizmeti hemşehrilerimizin kapısına kadar götüren bir anlayışla hareket ediyoruz. Aşevimizle iki yıldır yüzlerce ihtiyaç sahibi ailemizin kapısını çalıyor, sadece yemeğini teslim etmiyor, halini hatırını soruyoruz. Bir yandan şehrimizi imar ederken diğer yandan gönüllere dokunmayı sürdürüyoruz."

Çetinkaya, görev süreleri boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Haftanın her günü sürdürülen aşevi hizmeti kapsamında sıcak yemek dağıtımının yanı sıra aylık 600 aileye düzenli gıda kolisi desteği sağlandığı, ayrıca mobil ikram araçlarıyla kent genelindeki sosyal yardım faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi.