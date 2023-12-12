 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük İŞKUR İl Müdürü, Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük İŞKUR İl Müdürü, Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirdi

Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, Karabük Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulunarak işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Sarıçam, üniversite rektörü ve odanın başkanıyla istihdama yönelik çalışmalar ve destekler hakkında görüştü.

Karabük İŞKUR İl Müdürü, Karabük Üniversitesi ve TSO\'ya ziyaret gerçekleştirdi
12.12.2023 - 13:29,
Abone Ol

Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, paydaş kurumlardan Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirerek, işbirliği noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Sarıçam, Karabük Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret ederek, İl Müdürlüğü ve Karabük Üniversitemiz ile birlikte yapacakları çalışmalar ile ilgili işbirliği konusunda istişarede bulunarak istihdama yönelik katkı sağlayacakları konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Sarıçam, daha sonra Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz'ı da makamında ziyaret ederek, iş dünyasının talepleri noktasında yapacakları çalışmalar ve istihdama katkı yolunda kurumun vereceği destekler konusunda görüştü. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sarıçam, Karabük, Fatih, İŞKUR, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük İŞKUR İl Müdürü, Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük İŞKUR İl Müdürü, Karabük Üniversitesi ve TSO'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement